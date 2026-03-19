Появилось видео с места взрыва газа в частном доме под Курганом

В одном из частных домов села Шмаково в Курганской области взорвался газ, один человек погиб и один пострадал. Следственный комитет опубликовал оперативные кадры с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После взрыва дом обрушился, начался пожар. Следственные органы сейчас осматривают территорию и устанавливают все обстоятельства случившегося.

В региональном управлении МЧС сообщили, что площадь пожара составила два квадратных метра, его быстро удалось потушить.

Ранее в Казахстане скончались еще двое пострадавших при взрыве газа в кафе «Центр плова» в Акмолинской области.