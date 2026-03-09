Число погибших после взрыва газа в кафе в Казахстане выросло до 11

Число жертв взрыва газовоздушной смеси в кафе «Центр плова» в казахстанском Щучинске достигло 11. Двое пострадавших скончались в больнице 8 и 9 марта, сообщил глава Управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек .

«Несмотря на все усилия врачей, скончались еще двое крайне тяжелых пациентов, пострадавших от взрыва в Щучинске. Восьмого марта скончался пациент в реанимации стационара „Авиценна-Бурабай“, а 9 марта — пациентка, проходившая лечение в многопрофильной областной больнице города Кокшетау», — рассказал Ермек.

Взрыв произошел 26 февраля в одноэтажном кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Первоначально сообщали о семи погибших и 20 раненых. Владельца заведения задержали 2 марта. Причиной случившегося назвали утечку газа.