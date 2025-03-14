Неизвестный с оружием напал на человека рядом с детсадом в Новой Москве

Неизвестный с оружием проник в частный детский сад в Новой Москве и ранил мужчину, находившегося в здании. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

В самой Bilingual Kids Academy рассказали 360.ru, что стрельба произошла не в здании, а возле него, на улице. Кто в кого стрелял, они не знают.

«В помещении у нас все безопасно, у нас никого нет, никто не ранен, все безопасно. Мы вызвали по инструкции отряд Росгвардии. К нам приехали и полиция, и Росгвардия», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Она предположила, что мать и отец одного из воспитанников детского сада не смогли его поделить.