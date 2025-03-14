Неизвестный с оружием напал на человека рядом с детсадом в Новой Москве
Неизвестный с оружием проник в частный детский сад в Новой Москве и ранил мужчину, находившегося в здании. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
В самой Bilingual Kids Academy рассказали 360.ru, что стрельба произошла не в здании, а возле него, на улице. Кто в кого стрелял, они не знают.
«В помещении у нас все безопасно, у нас никого нет, никто не ранен, все безопасно. Мы вызвали по инструкции отряд Росгвардии. К нам приехали и полиция, и Росгвардия», — подчеркнула собеседница 360.ru.
Она предположила, что мать и отец одного из воспитанников детского сада не смогли его поделить.
Очевидец происшествия рассказал, что конфликт произошел между двумя мужчинами из-за ребенка.
«И один из мужчин выстрелил из травматики, попал в ногу. Затем они еще разбирались после этого — сначала тот, в которого попали, убежал, потом у них случилась драка. Это было очень долго, потому что полиция ехала минут 15. Потом того, кто стрелял, скрутили, и все. Сейчас они все тут стоят, свидетелей опрашивают», — сообщил он.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержанный — 37-летний уроженец Норильска. Его доставили в полицию для выяснения обстоятельств. Среди персонала и воспитанников детского сада никто не пострадал.
По данным столичной прокуратуры, злоумышленник выстрелил в нового спутника своей бывшей жены. Надзорное ведомство контролирует ход процессуальной проверки.