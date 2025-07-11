Автобус врезался в грузовик на трассе под Домодедовом, один человек погиб

МВД: в Подмосковье на трассе М-4 погиб водитель автобуса, столкнувшегося с фурой

В окрестностях Домодедова на трассе М-4 «Дон» рейсовый автобус врезался в поломавшийся грузовик. Один человек погиб, семеро обратились за медпомощью, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 11 июля в 20:10 на 37-м километре трассы в сторону Москвы. Из-за неисправности на дороге остановился грузовик. Сзади в него влетел автобус. Водитель автобуса погиб, семь из 12 пассажиров получили травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров»), сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. Домодедовская городская прокуратура оценит соблюдение перевозчиком требований федерального законодательства.

Ранее на трассе А-108 «МБК» в Воскресенске погибли два человека, в том числе пятилетний ребенок. Женщина за рулем легковушки выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.