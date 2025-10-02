Машина скорой помощи перевернулась в ДТП с электробусом в Москве

Источник 360.ru: электробус и авто скорой помощи столкнулись в Митине

Авария с участием электробуса и машины скорой помощи произошла в районе Митино на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП случилось на Пятницком шоссе. На место вылетел вертолет Московского авиацентра, также прибыли врачи и полицейские. В результате столкновения машина скорой перевернулась, из бака потекло топливо.

«Есть пострадавшие», — сообщил источник.

Одну полосу Пятницкого шоссе в сторону области и две полосы на 1-м Митинском переулке перекрыли.

Upd: в результате аварии пострадали три человека. Водителя и фельдшера скорой отправили в НИИ Склифосовского, пациента — в Боткинскую больницу.

Ранее смертельная авария произошла на Ярославском шоссе в Мытищах. Там у грузовика во время движения оторвалось колесо, которое вылетело на обочину и ударило по голове стоявшую на остановке девушку. Она погибла.