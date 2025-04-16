Появилось видео с места столкновения бензовоза с автобусом в Братске

В Братске водитель бензовоза проигнорировал красный сигнал светофора, выехал на перекресток и столкнулся с автобусом. Маршрутка получила повреждения, пассажиры не пострадали, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области.

Авария произошла днем 16 апреля на 233-м километре автодороги А-331 «Вилюй» в жилом районе Южный Падун. По предварительной версии, ее спровоцировал 51-летний водитель бензовоза «КамАЗ». Он выехал на перекресток на красный свет и врезался в автобус «ПАЗ», который двигался с Мамырской улицы в сторону Центрального района.

В маршрутке в момент ДТП ехали 25 человек. Никто из них не пострадал. На кадрах с места аварии видно, что у автобуса повреждены передний бампер и лобовое стекло. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД.

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