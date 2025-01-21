Двое взрослых и ребенок пострадали в массовой аварии под Тюменью

Несколько человек пострадали в массовой аварии в Тюменской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на 45-м километре дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области. По предварительным данным, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машинами Ford и Volkswagen.

Травмы получил предполагаемый виновник ДТП. Кроме того, медицинская помощь потребовалась пассажирам Ford: 53-летней женщине и 13-летнему мальчику.