Двое взрослых и ребенок пострадали в массовой аварии под Тюменью

Несколько человек пострадали в массовой аварии в Тюменской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.
Авария произошла на 45-м километре дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области. По предварительным данным, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машинами Ford и Volkswagen.
Травмы получил предполагаемый виновник ДТП. Кроме того, медицинская помощь потребовалась пассажирам Ford: 53-летней женщине и 13-летнему мальчику.
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