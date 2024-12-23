Взрыв прогремел на бывшем опытно-механическом заводе в Абакане, есть жертвы

Взрыв прогремел в Абакане на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Хакасии Валентин Коновалов.

Причиной случившегося, как уточнил глава региона, стали нарушения техники безопасности. В результате есть погибшие и пострадавшие.

«Спасатели и сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства случившегося», — подчеркнул Коновалов.

Сейчас на месте случившегося работает его заместитель Юрий Курлаев — он контролирует ситуацию и оперативно доводит до губернатора информацию с места.

«Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, семьям погибших выражаю свои глубокие соболезнования», — добавил он.

Также Коновалов заверил, что власти Хакасии окажут родным и близким погибших и пострадавших необходимую помощь.