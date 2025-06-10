Трое несовершеннолетних детей погибли в пожаре в Башкирии

В селе Старобалтачево Башкирского региона при пожаре частного деревянного дома погибли трое несовершеннолетних детей в возрасте 16, 9 и 3 лет. Спасатели обнаружили тела мальчиков в разных частях дома: старший лежал в коридоре, средний — в ванной, младший — в спальне. Об этом написал «ФедералПресс» .

Площадь возгорания достигла 110 квадратных метров. Ведется разбирательство обстоятельств трагедии. Местные органы правопорядка направили на место происшествия исполняющего обязанности главного управления МЧС Эдуарда Идрисова, сотрудников следственного комитета и прокуратуру, а также экспертов пожарно-испытательной лаборатории МЧС России.

Пока точные причины возгорания не определены. Известно, что в момент пожара отец троих детей находился на специальной военной операции, мать отсутствовала дома, а 12-летний брат погибших играл на улице. Очевидцы утверждают, что он увидел клубы дыма и пытался привлечь внимание прохожих, однако несчастье уже произошло.