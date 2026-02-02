Появилось видео с места смертельного ДТП в Красноярском крае

Последствия смертельного ДТП в Красноярском крае сняли на видео. Кадры опубликовала пресс-служба полиции региона.

На видео запечатлели поврежденные в результате столкновения автомобили.

«В настоящее время на месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативна группа ГУ МВД России по краю», — добавили в пресс-службе.

Инспекторы ГАИ обеспечили объезд участка дороги, на котором случилась авария. Водители могут проследовать через село Рыбное.

«Газель» с пассажирами влетела в прицеп грузовика на трассе «Сибирь» 2 февраля. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе четверо детей.