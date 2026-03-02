Появилось видео с места самоубийства Джабраилова

Обстановку в гостинице, где произошло самоубийство экс-сенатора, бизнесмена Умара Джабраилова, сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

У здания отеля Vesper собрались журналисты, внутрь никого не пускают. В гостинице не дают комментариев по поводу происшествия.

О самоубийстве бывшего сенатора стало известно утром 2 марта. По данным СМИ, бизнесмен покончил с собой ночью, еще около трех часов он оставался живым. Врачи боролись за жизнь Джабраилова, но спасти его так и не удалось.

Предварительно, он мог наложить на себя руки из-за финансовых проблем, которые были у него в последнее время. Джабраилов ранее уже пытался покончить с собой, в том числе в 2020 году. Тогда его спасли.