Появилось видео с места пожара в здании киностудии Горького в Москве

На месте пожара в здании киностудии Горького до сих пор работают спасатели. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Как отметили в МЧС России по Москве, ЧП произошло на улице Сергея Эйзенштейна.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в одном из помещений на третьем этаже реконструируемого административного здания», — уточнили в ведомстве.

До прибытия пожарных оттуда самостоятельно эвакуировались 10 человек. По данным источника 360.ru, огонь распространился на площади 30 квадратных метров. На этажах сохранилось сильное задымление, спасатели проводят тактическую вентиляцию. Открытый огонь уже ликвидировали.