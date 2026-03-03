Пожар произошел в здании киностудии Горького в Москве

В Москве загорелось здание киностудии Горького, где снимали «Ералаш». Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пожар произошел в доме на улице Сергея Эйзенштейна, в районе Ростокино. Возгорание началось на третьем этаже строения, которое находится на реконструкции.

На место происшествия прибыли пожарные. До их приезда здание самостоятельно покинули 10 человек.

UPD: источник сообщил, что загорелась текстильная продукция, пламя распространилось на площади 30 квадратных метров. На этажах сохранилось плотное задымление, специалисты проводят тактическую вентиляцию. Открытое горение ликвидировали.

Ранее пожар потушили в поселке Икша в городском округе Дмитров. Он произошел в квартире на втором этаже двухэтажного дома. Пламя охватило всю крышу. Мужчина и 10-летний ребенок выпрыгнули из окна, чтобы спастись. В итоге их госпитализировали. Также пострадал еще один человек, его тоже передали медикам.