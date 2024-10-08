Машина рухнула в воду на набережной Марка Шагала в Москве

Легковой автомобиль рухнул в воду на набережной Марка Шагала. О ЧП утром 8 октября сообщил источник 360.ru.
В салоне машины есть заблокированные, подчеркнул он. На поверхности воды в данный момент автомобиль не видно.
«Есть следы от шин на траве. Поломано ограждение», — добавил собеседник 360.ru.
Все обстоятельства ЧП уточняются.
UPD: Специалисты обнаружили следы шин по направлению от набережной в воду. Упала ли машина в водоем, предстоит выяснить водолазам.
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