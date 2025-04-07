В торговом центре Санкт-Петербурга под девочкой провалился пол
В Санкт-Петербурге в торговом центре на Ленинском проспекте обрушился пол. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красносельского района.
ЧП произошло 6 апреля в торговом центре «Фиолент». Пол провалился под несовершеннолетней посетительницей. Девочка рухнула с высоты на нижний этаж.
По информации РИА «Новости», пострадавшей оказалась 14-летняя школьница. Ее госпитализировали в детскую городскую больницу и наложили гипс.
Прокуратура приступила к проверке соблюдения градостроительного и иного законодательства в местах массового пребывания граждан. По ее итогам представители надзорного органа примут меры.
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