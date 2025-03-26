Бизнесмена, разнесшего на внедорожнике мясной магазин в Дагомысе, сняли на видео

Предприниматель разнес магазин в Дагомысе на внедорожнике Land Rover и расстрелял двух человек из-за спора о долге. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как мужчина за рулем то едет прямо на магазин, круша его стеклянный вход, то сдает назад.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против мужчины. По данным следствия, накануне он напился и въехал в магазин, затем, взяв ружье, вышел из машины.

В одном из помещений магазина злоумышленник встретил знакомого, который был должен ему деньги. Должник был не один, а с 43-летней работницей магазина, но это не остановило нападавшего, и он пять раз выстрелил в них.

Женщина погибла на месте. Пострадавший был ранен в руку, но сумел сбежать и обратиться за помощью к врачам. Нападавший скрылся, но его задержали по горячим следам. Следствие будет ходатайствовать, чтобы стрелявшего взяли под стражу.