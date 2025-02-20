Появилось видео с места крушения легкомоторного самолета под Нижним Новгородом

В интернете появилось видео с места крушения легкомоторного самолета RV-7 возле деревни Новоликеево Кстовского округа Нижегородской области. Его опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

На кадрах можно увидеть, что огонь, вспыхнувший при падении, уже потушили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушных судов. Ведется расследование катастрофы. Две основные версии — ошибки пилота или техническая неисправность на борту.

Самолет разбился днем 20 февраля. На борту находились два человека, они оба погибли.

В начале февраля катастрофа легкомоторного самолета Р-2002 Sierra произошла в Раменском, недалеко от аэродрома Мячково. В том происшествии тоже погибли два человека.