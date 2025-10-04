Появилось видео с места крушения Ан-2 под Красноярском

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России опубликовало кадры с места крушения самолета Ан-2, упавшего в Ермаковском районе Красноярского края. На месте происшествия работают следователи.

На видео видна груда обломков среди заснеженных деревьев. Вокруг разбросаны фрагменты крыла и элементы фюзеляжа, часть конструкции обуглена. Судя по кадрам, самолет полностью разрушен при падении — от корпуса остались лишь металлические фрагменты.

Следователи СК осматривают место происшествия, фиксируют повреждения и собирают улики.

По данным Росавиации, самолет Ан-2 рухнул вечером 3 октября в 40 километрах от населенного пункта Танзыбей в Ермаковском районе Красноярского края. При крушении погиб один человек. Инцидент классифицировали как катастрофа. К расследованию подключили Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Восточное МСУТ СК России возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.