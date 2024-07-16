К тушению пожара в Коктебеле подключились росгвардейцы

Симферопольский полк Росгвардии подключился к тушению пожара в Коктебеле. Об этом утром 16 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте природного возгорания работают более 50 военнослужащих воинской части, уточнили представители Росгвардии. Чтобы не допустить распространения огня, специалисты проливают водой отдельные очаги.

По последним данным регионального главка МЧС, природный пожар в поселке Коктебель удалось локализовать на площади 40 гектаров. К ликвидации также привлекли сотрудников Миниэкологии Крыма, Пожарной охраны республики, Карадагского заповедника и Минобороны.

В общей сложности с огнем борются 280 человек, задействовано 30 единиц техники, в том числе и вертолеты Ми-8.