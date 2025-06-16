Появилось видео с места гибели чемпиона мира по мотогонкам под Уфой

В ночь на 16 июня в ДТП в Кушнаренковском районе Башкирии скончался многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников. Госавтоинспекция по региону в Telegram-канале опубликовала видео с места ЧП.

Авария произошла около трех часов ночи на 69 километре автодороги Р240. По предварительным данным, столкнулись встречные грузовики «Ситрак» и «Газель», а также «Лада Гранта».

В результате аварии 40-летний водитель легкового автомобиля Николай Красников скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекция Башкирии
Фото: Госавтоинспекция Башкирии/Telegram
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Госавтоинспекция Башкирии
Фото: Госавтоинспекция Башкирии/Telegram
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На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Подробности ДТП уточняются.

Красников — восьмикратный чемпион мира в личном зачете и 12-кратный чемпион мира в командном зачете. Он завершил профессиональную 23-летнюю карьеру гонщика в 2023 году.

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