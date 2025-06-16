Сегодня 09:59 Появилось видео с места гибели чемпиона мира по мотогонкам под Уфой
В ночь на 16 июня в ДТП в Кушнаренковском районе Башкирии скончался многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников. Госавтоинспекция по региону в
Telegram-канале опубликовала видео с места ЧП.
Авария произошла около трех часов ночи на 69 километре автодороги Р240. По предварительным данным, столкнулись встречные грузовики «Ситрак» и «Газель», а также «Лада Гранта».
В результате аварии 40-летний водитель легкового автомобиля Николай Красников
скончался до приезда скорой медицинской помощи. Фото: Госавтоинспекция Башкирии / Telegram Фото: Госавтоинспекция Башкирии / Telegram
На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Подробности ДТП уточняются.
Красников — восьмикратный чемпион мира в личном зачете и 12-кратный чемпион мира в командном зачете. Он завершил профессиональную 23-летнюю карьеру гонщика в 2023 году.
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