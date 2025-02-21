Появилось видео с места ДТП с участием авто Минсельхоза

Последствия аварии с участием автомобиля, в котором находилась глава Министерства сельского хозяйства России Оксана Лут, сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На видео — два пострадавших Mercedes. У машин повреждены бамперы.

Источник 360.ru не подтвердил информацию о том, что участником ДТП был автомобиль Aurus.

«В аварию попали два "мерина" (gls и s-класса). S-класс ехал с мигалками. Пассажиры обоих машин, как мы поняли, уже ушли, а их водители остались разбираться с гаишниками. Aurus не было», — рассказал он.

GLS-класс выезжал с Крестовоздвиженского переулка и не заметил правительственный S-класс. В салоне седана находилась Оксана Лут, она не пострадала.