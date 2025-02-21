Глава Минсельхоза Лут попала в аварию в центре Москвы

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут попала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Участником аварии стал правительственный Aurus. ДТП случилось на улице Воздвиженке в 10:30 утра. Машина, в которой находилась Лут, столкнулась на перекрестке с Mercedes.
«В результате аварии травмы получил один человек. По предварительным данным, сама министр не пострадала», — сообщили авторы поста.
Утром 21 февраля авария с участием автомобилей BMW, Hyundai и Peugeot произошла на проспекте мира в Алексеевском районе Москвы. Один человек пострадал — его госпитализировали в Склиф с переломом ноги. В сторону области перекрыли две полосы движения.
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