Глава Минсельхоза Лут попала в аварию в центре Москвы

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут попала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Участником аварии стал правительственный Aurus. ДТП случилось на улице Воздвиженке в 10:30 утра. Машина, в которой находилась Лут, столкнулась на перекрестке с Mercedes.

«В результате аварии травмы получил один человек. По предварительным данным, сама министр не пострадала», — сообщили авторы поста.

Утром 21 февраля авария с участием автомобилей BMW, Hyundai и Peugeot произошла на проспекте мира в Алексеевском районе Москвы. Один человек пострадал — его госпитализировали в Склиф с переломом ноги. В сторону области перекрыли две полосы движения.