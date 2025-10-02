Появилось видео с места ДТП с тремя пострадавшими на северо-востоке Москвы

Появилось видео с места ДТП на улице Годовикова, где две машины столкнулись, после чего одна из них налетела на пешеходов. Его снял корреспондент 360.ru.

В аварии пострадали три человека. Их направили в институт Склифосовского, а также Городские клинические больницы имени Иноземцева и имени Ерамишанцева. Еще одному очевидцу стало плохо от увиденного, его тоже госпитализировали.

Спустя 40 минут движение на улице восстановили по одной полосе.

По словам очевидицы происшествия, пешеходы переходили дорогу по «зебре», отгороженной от тротуара лентой из-за дорожных работ.

Ранее электробус и машина скорой помощи столкнулись в Митине. От удара микроавтобус перевернулся. В аварии тоже пострадали три человека, их госпитализировали в том числе вертолетом.