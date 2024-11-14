Появилось видео с места ЧП в Лобне, где в кваритре обнаружили мину

В городе Лобня Московской области продолжается операция по ликвидации обнаруженной под полом в многоквартирном доме мины. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места оцепления.

Спецслужбы оперативно прибыли на место и оцепили дом, в одной из квартир которого обнаружили противопехотную мину. Звонок на пульт ЕДДС поступил в17:48, как сообщила глава города Анна Кротова.

В 18:20 жильцов эвакуировали и разместили в Доме культуры «Луговая». Туда привезли раскладушки,.

«Всем обеспечим комфортные условия, пока на месте продолжают работать оперативные службы», — сообщила Кротова в Telegram-канале.

По информации главы города, саперы приступили к работе в 21:51.

По сообщениям жителей, в квартире, где обнаружили мину, проживал мужчина, разбирающийся в оружии. Пока официальной информации нет.