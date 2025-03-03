Мощный пожар начался в институте на юго-востоке Москвы

Сильный пожар начался на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Загорелось четырехэтажное здание института на Красноказарменной улице, 17. По данным собеседника редакции, есть угроза людям, однако о пострадавших пока не сообщалось.

Очевидцы заметили открытое пламя. Предварительно, причиной возгорания стала лопнувшая лампочка. Огонь разгорелся в одной из аудиторий учебного заведения.

По данному адресу располагается один из корпусов Московского энергетического института. В этом же районе находится и студенческий городок.



Ранее в понедельник, 3 марта, пожар начался в центре российской столицы.