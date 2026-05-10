Появилось видео разрушительного смерча на Кубани

Два района Кубани накрыл шквалистый ветер с градом, возможен подъем уровня рек из-за непогоды. Об этом сообщил телеграм-канал « Кубань 24 ».

«Все плывет: град и шквалистый ветер накрыли Отрадненский и Мостовский районы. В приграничных с Карачаево-Черкесией районах Кубани бушует непогода», — уточнили авторы канала.

Они напомнили, что в Краснодарском крае ранее объявили штормовое предупреждение. Из-за непогоды может подняться уровень рек.

По данным телеграм-канала Shot, ссылающегося на очевидцев, смерч снес крыши построек возле дороги. Кроме того, атмосферный вихрь заметили на автомобильной трассе между городом Армавир и станицей Отрадной.

Местные жители пожаловались в соцсетях, что у них выпал град с грецкий орех, причем в таком количестве, что сквозь не было видно землю, сообщило издание KP.RU.

Ранее в Самаре погиб мужчина, на которого упало дерево. До этого в городе объявляли штормовое предупреждение.