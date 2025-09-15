Появилось видео приземления воздушного шара среди жилых кварталов в Дмитрове

Воздушный шар накануне вечером приземлился в жилых кварталах Дмитрова, только чудом не задев провода под напряжением. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Воздушный шар, принадлежащий центру «Подари небо», летел из села Батюшково в село Теряево. На борту находились четыре человека. Однако во время полета погода неожиданно ухудшилась, и шар начал спускаться. Никто не пострадал.

Надзорное ведомство организовало проверку.

В марте пожилой мужчина погиб, решив испытать только что купленный дельтаплан. По неизвестной причине он упал на лед и разбился. Летательный аппарат оказался полностью разрушен.