Пожилой пилот решил испытать новый дельтаплан под Кировском и погиб

Мужчина стал жертвой жесткой посадки дельтаплана на лед в Кировской области. О ЧП сообщили в Центральном МСУТ СКР. Известно, что погибшему был 61 год. Летательный аппарат после приземления оказался полностью разрушен.

По данным ведомства, пилот купил дельтаплан накануне и сегодня решил испытать, но, к сожалению, по неизвестной причине был вынужден экстренно сесть на ледовую поверхность водохранилища.

По факту случившегося продолжается проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта

По ее результатам следователи примут процессуальное решение, заключили в пресс-службе.