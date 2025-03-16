Пожилой пилот решил испытать новый дельтаплан под Кировском и погиб

Мужчина стал жертвой жесткой посадки дельтаплана на лед в Кировской области. О ЧП сообщили в Центральном МСУТ СКР. Известно, что погибшему был 61 год. Летательный аппарат после приземления оказался полностью разрушен.
По данным ведомства, пилот купил дельтаплан накануне и сегодня решил испытать, но, к сожалению, по неизвестной причине был вынужден экстренно сесть на ледовую поверхность водохранилища.
По факту случившегося продолжается проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта
По ее результатам следователи примут процессуальное решение, заключили в пресс-службе.
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