Появилось видео, предположительно, с места взрывов в Славянске-на-Кубани | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 11:33 Появилось видео, предположительно, с места взрывов в Славянске-на-Кубани Baza показала видео, предположительно, с места взрывов в Славянске-на-Кубани

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Telegram-канал Baza опубликовал, предположительно, кадры с места взрыва в Славянске-на-Кубани. На видео попал горящий объект, но что именно снято, не уточняется.

Ранее в Минобороны заявляли, что минувшей ночью над территорией Краснодарского края уничтожили и перехватили 66 украинских БПЛА, еще два дрона ликвидировали над Крымским полуостровом.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал в Telegram о подавлении 10 дронов.

Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев заявил ТАСС о частичной приостановке работы НПЗ в Славянске-на-Кубани после атаки на объект беспилотников.

«Ровно 10 БПЛА прилетели именно в завод, был сильный пожар», — подчеркнул он.

По его словам, на заводе не исключено наличие скрытых повреждений.