Появилось видео после взрыва в доме в Волгоградской области

Появилось видео после взрыва в многоэтажном жилом доме в Петрове Вал Волгоградской. Кадры с места происшествия в российском городе предоставили 360.ru.

На записи видны последствия ЧП в многоквартирном доме в Петров Вале: выбитые окна и обрушенные конструкции. Также на видео сняли работу оперативных служб.

По словам местных жителей, мощный хлопок прозвучал днем 11 декабря, его услышали почти во всем городе. Сильнее всего пострадала квартира на четвертом этаже, где, по предварительным данным, и произошел взрыв.

Очевидцы предполагают, что причиной могла стать неисправность газового оборудования. На месте продолжают работать спасатели, проводится разбор завалов и обследование дома. Сообщается о нескольких пострадавших, им оказывается медицинская помощь. В диспетчерской службе факт происшествия подтвердили, обстоятельства уточняются.