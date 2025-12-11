Под Волгоградом произошел взрыв в доме, пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Петровом Вале из-за газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

Из-за взрыва дом частично обрушился. Предварительно, причиной ЧП стало нарушение эксплуатации газового оборудования. Пострадали четверо: три взрослых и ребенок.

«Им оказывается вся необходимая помощь: все доставляются в медучреждения города Камышин», — уточнили в администрации

Губернатор Андрей Бочаров поручил развернуть пункт временного размещения.

«На месте сейчас находится глава муниципального образования, работают оперативные службы. Стоит также отметить, что возгорания нет», — добавили в пресс-службе.