Появилось видео первых секунд после взрыва у Савеловского вокзала

В Сети появилось видео, снятое в первые секунды после взрыва у Савеловского вокзала в Москве. Запись опубликовал телеграм-канал Shot .

На кадрах видно, как над местом происшествия поднимался густой дым. По предварительным данным, произошла детонация самодельного взрывного устройства рядом со служебным автомобилем дорожной полиции.

По информации журналистов, после просмотра записей камер видеонаблюдения, специалисты пришли к выводу, что преступник скончался на месте. Все подъезды к вокзалу перекрыли, на место прибыли несколько автомобилей скорой медицинской помощи.

Взрыв у автомобиля Госавтоинспекции прогремел около 00:05 на площади Савеловского вокзала в Москве. В результате погиб один сотрудник, еще один пострадал.