Появилось видео мощного пожара на юго-западе Москвы

Пожар разгорелся в строительном городке на юго-западе Москвы. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

По информации столичного главка МЧС, огонь вспыхнул в двухъярусных бытовках, расположенных по улице Поляны. До прибытия пожарных из строительного городка эвакуировались порядка 90 человек. Информация о пострадавших не поступала.

«Принятыми мерами пожар локализован. В тушении задействованы 53 человека и 15 единиц техники», — уточнили в пресс-службе.

Позже в МЧС подтвердили, что пожар ликвидировали.

