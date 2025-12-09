Пожар случился в автосервисе в Троицком на Сахалине

Здание автосервиса загорелось в Троицком в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы сегодня в 12 часов по местному времени (04:00 по московскому).

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение кровли. Угроза распространения отсутствовала», — заявили в ведомстве.

На месте происшествия работают четыре единицы техники и 16 спасателей. По предварительным данным, пламя распространилось на площади 600 квадратных метров.

Ранее автосервис загорелся на северо-западе Москвы в Митино. Огонь перекинулся на 10 автомобилей и распространился на площади 625 квадратных метров.