Появилось видео мощного лесного пожара в Забайкалье

Крупный лесной пожар разгорелся около поселка Атамановка в Читинском районе Забайкальского края. Жуткое видео с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что огонь охватил лес совсем рядом с железной дорогой. Из-за пожара составу пришлось двигаться через дымовую завесу.

По данным пресс-службы МЧС Забайкальского края, спасатели продолжают защищать населенные пункты в районе перехода лесного пожара. Для борьбы с ЧП задействовали более 300 специалистов и свыше 60 единиц техники.

«Работает оперативный штаб по тушению. <…> Угрозы населенным пунктам нет, но работы мы продолжаем», — отметил начальник третьего пожарно-спасательного отряда регионального ведомства Юрий Малюков.

Ранее из лагеря «Парус» в Забайкальском крае из-за пожаров у поселка Атамановка эвакуировали почти 160 детей. Угрозы перехода огня на базу отдыха не было.