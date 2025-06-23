Более 150 детей эвакуировали из лагеря «Парус» из-за пожара в Забайкалье

Почти 160 детей вывезли из лагеря «Парус» в связи с пожаром, который разгорелся у поселка Атамановка в Забайкалье. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, угрозы детям не было.

В региональном МЧС отметили, что за последние сутки огнеборцы потушили 14 пожаров.

Ранее ведомство предупредило об участившихся лесных пожарах на территории Забайкалья. С начала года там зафиксировали 561 случай, площадь возгорания составила порядка 2,3 миллиона гектара. Этот показатель превысил отметку за весь прошлый год.

Спасатели с начала сезона пожаров защитили 160 населенных пунктов и 88 объектов экономики. По данным ведомства, в этом году 98% случаев возгорания зарегистрировали в шести муниципалитетах.

Правоохранители выявили 99 виновников пожаров с начала года, среди них 41 несовершеннолетний. Из-за ЧП возбудили шесть уголовных дел.