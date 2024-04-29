Появилось видео массовой аварии в Калужской области | 360°

Эксклюзив 29 апреля 2024, 21:30 Появилось видео массовой аварии в Калужской области Источник 360.ru: в Калужской области столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

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Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла в Калужской области в районе города Балабаново в Боровском районе Калужской области. В распоряжении 360.ru появилась видео с места происшествия.

По информации источника, авария произошла на 396-м километре автодороги А-108. На месте работали бригады скорой помощи и спасатели.

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По информации ГУ МЧС России по Калужской области, в ДТП есть пострадавшие. Сообщение об аварии поступило в 15:26. На автодороге в Боровском районе столкнулись Škoda Octavia, Škoda Yeti, Škoda Fabia и Mazda. По данным МЧС, в аварии есть пострадавшие.

«Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС четыре человека и одна единица техники», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Два легковых автомобиля врезались друг в друга на трассе А-107 в Троицком административном округе Москвы. В результате лобового столкновения погибли два человека.