Два человека погибли и трое пострадали в аварии в Москве | 360°

Эксклюзив 29 апреля 2024, 20:44 Два человека погибли и трое пострадали в аварии в Москве Источник 360.ru: в Москве произошло смертельное ДТП с двумя легковушками РИА «Новости»

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Две легковушки врезались друг в друга на трассе А-107 в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате два человека погибли. Трое пострадавших находятся в скорой. К месту аварии вылетел вертолет, чтобы забрать ребенка, который впал в кому. Пострадавшего 2018 года рождения увезли в больницу.

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Из-за ДТП перекрыли три полосы Московского малого кольца. На дороге организовали реверсивное движение.

Накануне легковые автомобили каршеринга JAC Chery и Mazda столкнулись на МКАД. Женщина и ребенок получили травмы.