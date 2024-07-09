Появилось видео массового ДТП в Люберцах с двумя погибшими

Массовое ДТП произошло в Люберцах в 19:10 на полосе дороги М-5 «Урал» в сторону столицы. В распоряжении 360.ru появилось видео очевидцев произошедшего.

Пол предварительным данным подмосковной полиции, автомобиль «Газель» остановился на трассе из-за поломки. К месту происшествия прибыл патруль ДПС. В это же время грузовик МАЗ, следовавший в попутном направлении, протаранил «Газель». От удара она врезалась в стоявший перед ней автомобиль патруля ГАИ. Грузовик продолжил движение и по инерции протаранил легковой автомобиль. Судя по комментариям очевидца, это был Volkswagen Polo, его разорвало на части.

В результате аварии погибли водители иномарки и «Газели», пострадали два пассажира легковушки. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.