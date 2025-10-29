Появилось видео массового ДТП под Иркутском из-за скользкой дороги

В микрорайоне Березовый Иркутского района из-за гололедицы столкнулись несколько машин. Об этом 360.ru сообщил очевидец.

«Очень скользко даже для пешеходов. Как я понял, половина не смогла заехать. Каждый год такая ситуация», — отметил он.

На появившихся в распоряжении кадрах видно, как на дороге, где начинается подъем, стоит множество машин.

Другой очевидец рассказал, что сейчас трасса подтаяла, по ней начал ходить общественный транспорт.

«Утром было очень страшно, ДТП за ДТП», — уточнил собеседник 360.ru.

Информацию о массовой аварии подтвердила пресс-служба прокуратуры Иркутской области. В ведомстве уточнили, что началась проверка, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности», — добавили в пресс-службе.

Ранее МВД по региону сообщило о столкновении восьми машин. Из-за аварии на участке дороги ограничили движение для автобусов и большегрузов.