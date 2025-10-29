Массовое ДТП с участием восьми машин случилось в Иркутской области

Крупная авария случилась в микрорайоне Березовый в Иркутском районе. По неуточненным данным, столкнулись восемь автомобилей. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

«Ограничение движения для автобусов и большегрузов введено с 70 по 246 километр автодороги „Братск Усть-Илимск“ и с 1275 по 1435 километр федеральной автодороги Р-255 „Сибирь“ в Нижнеудинском районе», — заявили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали отменить поездки в этих направлениях, во время движения соблюдать скоростной режим, осторожность и нормальную дистанцию до соседних машин.

Ранее авария случилась в Удмуртии — 18-летний водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением, его легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате происшествия пострадал сам юноша и двое его друзей.