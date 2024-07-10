Лесной пожар потушили вблизи Деревнищ
Лесной пожар произошел в километре от деревни Деревнищи Орехово-Зуевского округа 9 июля. Огонь увидели с помощью системы видеомониторинга.
На место направили семь машин и девять человек из личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось шесть с половиной часов, чтобы затушить возгорание.
Пожар произошел по вине человека. Сотрудники Комитета лесного хозяйства проводят опрос возможных свидетелей происшествия.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
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