Появилось видео из стоматологии, где мальчик впал в кому после лечения зубов

Четырехлетний ребенок впал в кому после лечения в частной стоматологической клинике в Одинцове. Видео с места трагедии появилось в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло в частном медицинском учреждении на улице Говорова накануне. Ребенка привели на прием к стоматологу. Во время лечения зубов у мальчика ухудшилось самочувствие. В больницу его доставили в бессознательном состоянии.

Сотрудники клиники отказались сообщать детали случившегося.

«Не могу ничего комментировать. Это врачебная тайна», — сказала администратор клиники.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. По результатам детальной проверки примут исчерпывающие меры реагирования, добавили в официальном Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.