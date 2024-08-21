Появилось видео из подмосковного тира, где подросток случайно застрелил отца
Момент стрельбы подростка в отца в подмосковном тире попал на видео
Камера видеонаблюдения в тире в Реутове зафиксировала момент, когда подросток случайно выстрелил в отца. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
На ролике видно, как мужчина надел на мальчика тактические наушники и передал ему оружие. Судя по видео, парень не заметил отца и выстрелил.
По данным ГСУ СК России, родитель зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. Мужчина погиб на месте. Следователи возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности.
В отношении администратора тира возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудник заведения не следил за соблюдением правил. Его не было в комнате, когда подросток получил винтовку и случайно выстрелил в отца. Администратор также не заключил с ребенком договор на оказание услуг.