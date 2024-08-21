В Реутове задержали администратора тира, в котором подросток случайно убил отца

Фото: РИА «Новости»

Против администратора тира в Реутове, где подросток случайно застрелил отца, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области.

Все случилось накануне. По данным следствия, администратор допустил в стрелковую комнату подростка, не заключив с ним договор на оказание услуг. Вместо того, чтобы следить за соблюдением требований безопасности, он вышел из комнаты. В это время подросток взял самозарядную нарезную винтовку и случайно выстрелил в отца, зашедшего в небезопасную зону. Мужчина умер на месте.

Расследование по статье о причинении смерти по неосторожности продолжается.

В июне житель Тюменской области, случайно убивший соседа, получил 10 лет колонии.

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