Появилось видео из магазина, где мать погибших от отравления детей покупала еду

Запись с камер видеонаблюдения из магазина в Красноярском крае, где мать погибших от отравления четверых детей покупала продукты, опубликовала региональная прокуратура. Кадры появились в Telegram-канале ведомства.

Также в ведомстве отметили, что сейчас приоритетной версией ЧП с семьей считают отравление парами аэрозоля от насекомых.

Мужчина и женщина пока находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. А четверо детей пары скончались.

Ранее одной из версий отравления были покупные пельмени и курица. Эти продукты мать погибших купила в местном магазине «Олимп».