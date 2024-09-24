Сегодня 09:20 Появилось видео из магазина, где мать погибших от отравления детей покупала еду
Запись с камер видеонаблюдения из магазина в Красноярском крае, где мать погибших от отравления четверых детей покупала продукты, опубликовала региональная прокуратура. Кадры появились в
Telegram-канале ведомства.
Также в ведомстве отметили, что сейчас приоритетной версией ЧП с семьей считают
отравление парами аэрозоля от насекомых.
Мужчина и женщина пока находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. А четверо детей пары скончались.
Ранее одной из версий отравления были покупные пельмени и курица. Эти продукты мать погибших купила в местном магазине «Олимп».
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Сегодня 09:20 Появилось видео из магазина, где мать погибших от отравления детей покупала еду
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