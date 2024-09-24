Родители с детьми в Красноярском крае могли надышаться дихлофосом во время сна

Причиной отравления семьи в Красноярском крае могли стать токсичные пары дихлофоса «Варан». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника, родители регулярно обрабатывали дом от насекомых и плохо проветривали жилые комнаты.

В последний раз дом опрыскали от мух еще 20 сентября. На следующий день утром дети проснулись и пожаловались на сильную боль в нижней части живота. Шестилетняя девочка потеряла сознание, пока отец на руках нес ее до машины перед отправкой в больницу. Чуть позднее сознание потеряли и другие члены семьи.

Не подтвердилась версия, что семья отправилась пестицидами из курицы и пельменей. При этом специалисты также не нашли следы порошка против насекомых в анализах одной из погибших девочек и отца.

Региональная прокуратура также отмечала, что версия отравления дихлофосом является приоритетной для расследования.