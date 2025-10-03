Появилось первое фото с места крушения Ан-2 в Красноярском крае

Появились первые кадры с места крушения самолета Ан-2 авиакомпании «Борус» в Ермаковском районе Красноярского края. Их опубликовала пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство проводит проверку.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело из-за происшествия. По его информации, погибли оба члена экипажа. Следователи выдвинулись на место катастрофы.

Ранее другой Ан-2 разбился в Волгодонском районе Ростовской области на сельскохозяйственных работах, предположительно, из-за ошибки пилота. Он погиб. Обломки самолета упали в водоем.