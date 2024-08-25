Появилось новое видео из Лефортова, где выбросили мать с ребенком с 16-го этажа

Появилось новое видео из ЖК в Лефортове, где мужчина выбросил с 16-го этажа мать с грудным ребенком. На записи, оказавшейся в распоряжении 360.ru, видно, что на месте происшествия работают спецслужбы. Территорию оцепили.

Прокуратура Москвы подтвердила, что возле многоэтажки нашли тела женщины и девочки. Следователи возбудили уголовное дело.

На месте ЧП работают психологи. Злоумышленник забаррикадировался в квартире. Предположительно, он — 39-летний сотрудник Центробанка Александр Л. Позже в СК сообщили, что злоумышленника удалось задержать.

«В ближайшее время он будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий», — уточнили в пресс-службе.

Ранее девушка-подросток в Воронеже родила ребенка и выбросила его в окно. Младенец умер из-за травм головы, груди и живота.