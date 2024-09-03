Появилось фото с места жесткой посадки вертолета под Иркутском

СК опубликовал снимок с места жесткой посадки Ми-171 на границе с Бурятией

Фотографию с места жесткой посадки вертолета Ми-171 под Иркутском опубликовала пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета. По ее данным, экипаж перестал выходить на связь на границе с Бурятией 3 сентября.

Вертолет вылетел из Иркутска и направился в бурятское село Орлик. В салоне воздушного судна находились шесть человек: четыре члена экипажа и двое медиков.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что два человека получили незначительные травмы. В районе аварии организовали поисково-спасательную операцию.

В ведомстве добавили, что следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.